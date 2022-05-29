استمرار تسجيل ارتفاعات بأعداد الوفيات والإصابات بكورونا فى جميع دول العالم

كتب أحمد علوى

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و716 ألفا و361 حالة والوفيات إلى 43 ألفا و78 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و390 ألفا و55 حالة والوفيات إلى 60 ألفا و455 حالة.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و983 ألفا و292 حالة والوفيات إلى 6350 حالة .

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و908 آلاف و313 إصابة والوفيات إلى 65 ألفا و677 حالة .

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 217 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و16 ألفا و793 كما سجلت حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و78 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و211 ألفا و858 حالة والوفيات إلى 9376 حالة .

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 18 ألفا و255 إصابة و 66 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و373 ألفا و741 مصابا والوفيات إلى 166 ألفا و542 مصابا.

وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 1144 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و864 ألفا و265 إصابة مؤكدة، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و980 حالة وفاة.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 9500 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 684 ألفا و585 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 57 ألفا و877 وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 3190 إصابة ووفاة 13 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و442 ألفا و963 مصابا والوفيات إلى 29 ألفا و784 حالة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 355 حالة إصابة، وحالة وفاة ليرتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و136 ألفا و229 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 15 ألفا و979 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 260 حالة إصابة، وحالتين وفاة ليرتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و24 ألفا و482 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 6636 حالة.