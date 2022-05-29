إنقاذ طفل من تعدي زوجة أبيه في فوه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن رجال خط نجدة الطفل فى محافظة كفر الشيخ، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، من إنقاذ طفل 8 سنوات، لتعرضه للتعذيب على يد زوجة أبيه فى مدينة فوه، والتى أحدثت به عددا من الإصابات.

وكان عمرو فتحى العباسي، مشرف خط نجدة الطفل فى كفر الشيخ، تلقى عدة استغاثات من أهالى فى مدينة فوه، يطلبون التدخل لإنقاذ الطفل، وسجل بلاغًا لدى خط نجدة الطفل الرئيسى بالقاهرة، حمل رقم 40094 لسنة 2022، بينما كُلف أحمد فرحات، الأخصائى بخط نجدة الطفل فى كفر الشيخ، ببحث حالة البلاغ تمهيدًا لعرض تقرير مفصل بالحالة، والواقعة على النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم بالواقعة.

أكد التقرير صحة البلاغ، وأن الطفل "م. ف. ا" 8 سنوات، يقيم رفقة والده وزوجة أبيه بعد وفاة الأم منذ قرابة 3 سنوات، ولم يسبق له الالتحاق بأى مدرسة، وأن زوجة الأب المتهمة "ع. ص"، ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، دائمة التعدى عليه وتعذيبه بحجة تأديبه.

بعرض الطفل على الأطباء المختصين بمستشفى فوه المركزي، تبينت إصابته بحروق فى أجزاء متفرقة من الجسد، وآثار ضرب بـ "خرطوم"، ووجود كدمات وتجمعات دموية مختلفة فى أنحاء جسده، تحرر بذلك المحضر اللازم، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.