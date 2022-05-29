اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 09:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إنقاذ طفل من تعدي زوجة أبيه بفوه كفر الشيخ

الأحد، 29 مايو 2022 09:47 م
إنقاذ طفل من تعدي زوجة أبيه بفوه كفر الشيخ تعذيب طفل - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال خط نجدة الطفل فى محافظة كفر الشيخ، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، من إنقاذ طفل 8 سنوات، لتعرضه للتعذيب على يد زوجة أبيه فى مدينة فوه، والتى أحدثت به عددا من الإصابات.

 

وكان عمرو فتحى العباسي، مشرف خط نجدة الطفل فى كفر الشيخ، تلقى عدة استغاثات من أهالى فى مدينة فوه، يطلبون التدخل لإنقاذ الطفل، وسجل بلاغًا لدى خط نجدة الطفل الرئيسى بالقاهرة، حمل رقم 40094 لسنة 2022، بينما كُلف أحمد فرحات، الأخصائى بخط نجدة الطفل فى كفر الشيخ، ببحث حالة البلاغ تمهيدًا لعرض تقرير مفصل بالحالة، والواقعة على النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم بالواقعة.

 

أكد التقرير صحة البلاغ، وأن الطفل "م. ف. ا" 8 سنوات، يقيم رفقة والده وزوجة أبيه بعد وفاة الأم منذ قرابة 3 سنوات، ولم يسبق له الالتحاق بأى مدرسة، وأن زوجة الأب المتهمة "ع. ص"، ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، دائمة التعدى عليه وتعذيبه بحجة تأديبه.

 

بعرض الطفل على الأطباء المختصين بمستشفى فوه المركزي، تبينت إصابته بحروق فى أجزاء متفرقة من الجسد، وآثار ضرب بـ "خرطوم"، ووجود كدمات وتجمعات دموية مختلفة فى أنحاء جسده، تحرر بذلك المحضر اللازم، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعذيب طفل

مستشفى فوه

نجدة الطفل

نيابة عامة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة