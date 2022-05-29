اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين إثر حادث تصادم مينى باص وسيارة ملاكى بمصر الجديدة.. صور

الأحد، 29 مايو 2022 08:17 م
إصابة شخصين إثر حادث تصادم مينى باص وسيارة ملاكى بمصر الجديدة.. صور الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان فى حادث تصادم مينى باص وسيارة ملاكى بشارع الحجاز بمنطقة مصر الجديدة ونقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات بالمكان.
 
72d2e1be-0cf2-4c4c-b81e-88de64d3f784
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بحادث سير مرورى فى شارع الحجاز بدائرة قسم مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين من خلال الفحص اصطدام مينى باص بسيارة ملاكى ونتج عنها إصابة شخصين ونقلوا إلى المستشفى، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث وإزالة آثاره بواسطة عمال النظافة بعد الاستعانة برمال، وتم إعادة حركة السيارات إلى طبيعتها مرة آخرى.
 
72d2e1be-0cf2-4c4c-b81e-88de64d3f784
 
a948b266-ff84-4558-93d9-ed902c4e6d4e
 
c3b9e9e4-1d6d-4b99-89fd-4a0a415aeac3
 
 

حادث مرورى

مصر الجديدة

اخبار عاجلة

امن القاهرة

زحام مرورى


الموضوعات المتعلقة

مصرع صيدلانية وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

الأحد، 29 مايو 2022 06:51 م

إصابة 12 عاملا إثر حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الأحد، 29 مايو 2022 05:48 م

كيف يتصدى قانون المرور لمخالفات السير عكس الاتجاه؟.. عقوبة مرتكبها السجن عامين لو نتجت عنها إصابات و7 سنوات فى الوفاة.. القانون الجديد يحبس المخالف ويغرمه 8 آلاف جنيه.. وحملات مرورية مكبرة بالطرق منعا للحوادث

الأحد، 29 مايو 2022 01:00 م

مسعف وسائق يعثران على 10آلاف جنيه بجوار متوفى بحادث ويسلمانها للأمن ببنى سويف

الأحد، 29 مايو 2022 12:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة