إصابة شخصين إثر حادث تصادم مينى باص وسيارة ملاكى بمصر الجديدة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان فى حادث تصادم مينى باص وسيارة ملاكى بشارع الحجاز بمنطقة مصر الجديدة ونقل المصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات بالمكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بحادث سير مرورى فى شارع الحجاز بدائرة قسم مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين من خلال الفحص اصطدام مينى باص بسيارة ملاكى ونتج عنها إصابة شخصين ونقلوا إلى المستشفى، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث وإزالة آثاره بواسطة عمال النظافة بعد الاستعانة برمال، وتم إعادة حركة السيارات إلى طبيعتها مرة آخرى.