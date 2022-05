"أوتار مصر" مشروع تخرج طلاب للترويج عن تاريخ الموسيقى المصرية

قام مجموعة طلاب من جامعة مصر الدولية بإطلاق حملة إعلامية بهدف تسليط الضوء على عظمة تاريخ الموسيقى المصرية العريقة الذى يجب على المصريين الافتخار بها وذلك عن طريق ابتكار أول مهرجان موسيقى يجمع بين الموسيقى القديمة منذ بداية الفراعنة حتى موسيقى الزمن الحالي.

أشار القائمون على أوتار مصر أنهم قاموا بالعديد من الأبحاث التى وضحت المعلومات التى لا يعرفها الكثير عن مدى تأثير الموسيقى المصرية القديمة على عصرنا هذا، كما إنها شكلت مراحل الموسيقى على مدار السنين والموسيقى التى أدت إلى التطور الموسيقى، ووفرت لنا الموسيقى المصرية القديمة الفرصة لمعرفة الآلات الموسيقية التى نستعملها حتى الآن.

عندما كان الطلاب يبحثون عن موضوع تخرج يكون مثيرًا للاهتمام، أذهلهم التراث الكبير و العظيم للموسيقى المصرية ، حيث قامه خلال مرحلة البحث بتجميع أكثر من 50 صفحة حول تطور الموسيقى المصرية. خلال بحثهم الأساسى الذى شمل مقابلة الكثير من الشباب ، اكتشفوا أن الشباب المصرى محب أيضا للموسيقى المصرية ، لكن للأسف ليسوا على دراية بالتراث الواسع للموسيقى المصرية ، و ذلك عندما علموا أن هناك حاجة ماسة لحملة اعلامية من أجل نشر المعلومات الأساسية عن موسيقى بلادهم هذا لفت إنتباههم لان الحملة تعمل على تشجيع الشباب على سماع جميع أنواع و الوان الموسيقى المصرية .

وأيضا يستطيعون الشباب أن يعرفون المزيد من المعلومات عن طريق الصفح التابعة للحملة على المواقع التواصل الاجتماعى instgram و facebook حيث يعرض الشباب على الجماهير لديهم جميع أنواع الموسيقى على شكل صور و ڤيديوهات عن الفراعنة ، و عن العصر الذهبى لدى عبد الحليم ، و موسيقى العصر الحالى و أيضا أسئلة و ألعاب حتى يشتركوا معهم الشباب و يندمجوا اكثر فى عالم الموسيقى.

أوتار مصر يقدم أول مهرجان فريد من نوعه لأن مهرجان يجمع كل تراث مصر و يضم كل العصور الموسيقى فى مكان واحد ، حتى يعيش المصريون التجربة كأنهم فى داخل العصور و يشهدوا أيضا داخل المهرجان متحف تفعالى للموسيقى الذى يعرض تطور الآلات الموسيقية و الألحان ، و المطربين فى كل زمن و أنشطة ترفيهية أيضا يشعر بها الزائر انه رجع للزمن الماضى .

سيحتوى المهرجان الموسيقى على محاور متعددة ، حيث سيكون لكل عصر مبنى ومحور خاص به ، وسيحتوى كل محور على:

حفلات ترفهيه(1

٢)مجسمات الهولوغرام لفنان كل عصر ليشعر الحاضرون بأنهم عادوا بالزمن إلى الوراء.

غرفة الواقع الا فترضى لتجربة ما كان عليه كل عصر من حيث الموسيقى.٣)

٤)متحف تفاعلى يضم جميع المعالم الموسيقية فى المنطقة ، جنبًا إلى جنب مع تقنية

لتجربة اليدوية ، حيث يمكن للزائر تجربة الآلات بسهولة ولمس الموسيقى

٥) صندوق الموسيقى الذى سيمكن الناس من الاستماع إلى موسيقى عصرها بتقنية 8D

إحنا ٨ طلاب بجامعة مصر الدولية كلية إعلام ، مشروع تخرجنا اسمه "أوتار مصر" “chords of egypt”- عندنا صفحات على انستجرام و فيس بوك هدفنا إننا نعمل حملة إعلامية بنوعى شباب مصر بأد ايه موسيقى مصر القديمة مهمة و هى السبب فى وجود هذا الكم من التنوع فى الموسيقى و زى ما شباب جيلنا بيحبو موسيقى العصر الحديث من راب ومهرجانات وغيره كان لازم يعرفوا اكتر عن جذورنا الموسيقية أيام الفراعنة وتنوع آلاتها و موسيقى العصر الذهبى من عظماء تلك الفتره كأم كلثوم و عبد الحليم حافظ و نعرفهم بمعلومات اكثر تخليهم يكتشفوا ويفخروا ويقدروا مشوار الموسيقى للعصور القديمة واللى بمرور الوقت تطورت وتنوعت واختلطت بثقافات متعدده لحد ما وصلت لموسيقى الحاضر

احنا هدفنا مش بس نعرفهم بمعلومات دى ، لا احنا عايزنهم يعيشوا تجربه ما يصفه مجتمعنا من الكبار بالزمن الجميل بأننا نعد لمهرجان فيه جميع عصور الموسيقى باختلاف ازمنتها والوانها و هيكون جوة المهرجان انشطة كثيرة زى المتحف التفاعلى وغيره من الفعاليات الاخرى كالحفلات ترفهيه ، مجسمات الهولوغرام كأداه العوده بالزمن إلى الوراء للاستمتاع بتجربه مجسمه للفن المفضل دا غير غرفة ال VR لتجربة ما كانت عليه الموسيقى .واما لهواه صندوق الموسيقى فسيستمتع المشاركين بتجربه الاستماع للموسيقى بتقنيه 8D.

أسماء الطلاب:

فاريدة هشام -Farida Hesham

ساندرا ألبير-Sandra Albert

هايا أكرم-Haya Akram

لما علاء-Lama Alaa

ملك صبري-Malak sabry

رنا حسام-Rana Hossam

ملك عمر-Malak Amr

باكينام نبيل -Pakinam Nabil

-تحت إشراف د/ نهال الخاردلى و راما هشام

(Who we are):

We are 8 senior mass communication students at Misr international university (MIU), who admire their Egyptian music, and believe that the Egyptian music holds an absolute huge legacy, that every Egyptian should hold pride in.

While we were digging for a graduation topic that we would be both interesting and have an impact on our society, we were stunned by the large heritage of the Egyptian music, where during our research phase, we have gathered a 50 plus pages on how the enduring evolution of music have occurred. During our primary research, we have discovered the Egyptians youth also admires their Egyptian music, but unfortunately they aren’t knowledgeable about the wide heritage of the Egyptian music, and this is when we knew that there is an absolute need for a communication campaign to indulge people with the essential information on their own country’s music.

What do we do?

Chords of Egypt is a campaign carried out with the aim to revive the Egyptian music heritage, engraving the oldest form of Egyptian music and most novel one. The revival of music will take place through the establishment of a musical festival, that will seize one on a musical trip to experience the Egyptian musical legacy throughout the years, where the latest technologies will be used to take the attendee to the ancient Egypt times, the classical modern era, as well as the current music era, so the attendees would experience the music from all the different significant musical eras.

The musical festival will contain multiple hubs, where each era will have its own building and hub, and each hub will contain:

1) Stage for the performances

2) Hologram figures of the artists of each era, so that the attendees would feel that they travelled back in time.

3) A VR room to experience what each era was like in term of the music.

4) An interactive museum placed with all the area's musical monuments, along with the technology of the hand-on-hand experience, where the visitor would easily try the instruments and touch the music.

5) music box that will enable people to listen to the music of its era with the 8D technology.

Each hub will have its own decorations and props that fits the surroundings of the era such as the look of the coffee shops, and the Egyptian streets, that will make the visitor feel that they are in this era in addition to the ushers who will be dressed in the curtain’s eras clothing.

Our social media links:

1)Instagram: https://instagram.com/chordsofegypt?igshid=YmMyMTA2M2Y=

2) Facebook: https://www.facebook.com/groups/412146714067886/?ref=share