أخبار 24 ساعة.. التعليم تحدد طلبة الثانوى المسموح لهم بدخول امتحان الفرصة البديلة ودور ثان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
أخبار 24 ساعة.. التعليم تحدد طلبة الثانوى المسموح لهم بدخول امتحان الفرصة البديلة ودور ثانالأحد، 29 مايو 2022 12:00 ص
وزارة التربية والتعليم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أخبار 24 ساعة.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6%الجمعة، 27 مايو 2022 12:08 ص
أخبار × 24 ساعة.. غلق كلي لمطلع الدائري من محور اللبينى لأعلى طريق المنصوريةالخميس، 26 مايو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم لأولى ابتدائى و4 لرياض الأطفالالأربعاء، 25 مايو 2022 12:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة