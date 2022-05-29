اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 12:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. التعليم تحدد طلبة الثانوى المسموح لهم بدخول امتحان الفرصة البديلة ودور ثان

الأحد، 29 مايو 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تحدد طلبة الثانوى المسموح لهم بدخول امتحان الفرصة البديلة ودور ثان وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 
 
ترقبوا اقتران المريخ والمشترى فجر الغد بمشهد بديع فى سماء مصر والوطن العربى
 
"الآثار" تكشف تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة فى وادى النطرون
 
التعليم تحدد طلبة الثانوى المسموح لهم بدخول امتحان الفرصة البديلة ودور ثان
 
وزير التعليم العالى: لا صحة لفرض رسوم ضريبية على الطلاب
 
طلال أبو غزالة: الوضع الاقتصادى متأزم حاليا ودول العالم ستئِن أكثر
 
نتائج النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالقاهرة.. اعرف نتيجتك
 
طلال أبو غزالة: مصر قادرة على تجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية
 
 
أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الأول "الأدب"..فيديو
 
الصحة: فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
 
الأرصاد تحذر: موجة حارة خلال الـ 72 ساعة القادمة والقاهرة تسجل 37 درجة
 
الأرصاد: الأحد والاثنين ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان
 
وصول وزيرى السياحة والتنمية المحلية إلى البحيرة لافتتاح مسار العائلة المقدسة
 
الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 37 درجة
 
أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة الفرنسية الجزء الأول.. فيديو
 
شيخ الأزهر يتفقد أعمال التجديد بمسجد الحسين
 
الصحة: متوسط إصابات فيروس كورونا اليومى 4 حالات إيجابية.. وحالتا وفاة
 
القوى العاملة: تعيين 585 شابا واستخراج 1404 شهادات قياس مهارة ببنى سويف
 
التضامن: تدريب الشباب على المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية
 
التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات غش بالمحمول بامتحانات الدبلومات
 
كهرباء جنوب الدلتا تعلن فتح باب التدريب الصيفى لطلاب الجامعات
 
الأعلى للجامعات: اختبارات قدرات للالتحاق بالكليات التكنولوجية بالجامعات

 

 


وزارة الصحة

اخبار مصر اليوم

التعليم

اخبار مصر

اخبار مصرية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة