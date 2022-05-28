47 شركة مصرية تبحث زيادة صادرتها من الصناعات الغذائية مع 4 دول عربية

كتب - إسلام سعيد

تنطلق الأسبوع المقبل بعثة تجارية تضم 47 شركة مصرية من مصدري الصناعات الغذائية إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 29-31 مايو الجارى، وذلك بتنظيم من المجلس التصديري للصناعات الغذائية وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى فى عمان، نقابة تجار المواد الغذائية فى الأردن، وغرفة تجارة عمان، وبمشاركة حوالى 300 مستورد من (الأردن - فلسطين - سوريا - العراق) متخصصين فى مجال الصناعات الغذائية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية.

وتعد هذه المرة الأولي من نوعها والتى ينظم خلالها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة إقليمية خارج حدود مصر تغطى هذه الأسواق، حيث ترجع أهمية تلك الأسواق والتي تمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي في أنها تستورد من مصر كافة منتجات الصناعات الغذائية بدون قيود أو أشتراطات إضافية خاصة و أن المنتجات المصرية تتمتع بمميزات كثيرة فى تلك الاسواق أهمها قرب المسافة وتكاليف النقل والشحن الجيدة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى المصدرة، بجانب الاتفاقيات التجارية سواء إتفاقية التجارة العربية او أغادير مع الاردن والتي تسمح بمميزات جمركية للسلع المصرية.

وتضم البعثة وفداً رفيع المستوي من ٩٤ من ممثلي الهيئات و رجال الاعمال المصريين وعلي رأسهم الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء المصري، علاء الوكيل رئيس الوفد المصري وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة عمل أفريقيا والبعثات الخارجية، فضلاً عن مسؤولي المكتب التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات مع عدد من الجهات الأردنية و مسؤولي المواد الغذائية بالدول المشاركة مثل خليل الحاج توفيق رئيس غرفة التجارة بعمان و نقيب تجار المواد الغذائية بدولة الأردن، زهير حرب، المدير العام للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، زياد سعيد رئيس نقابة تجار المواد الغذائية بالخليل(فلسطين) بالأضافة الي مني عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بعمان.

و بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2022 حوالي 1045 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 5% وقيمة نمو 49 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 996 مليون دولار، وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 بقيمة 588 مليون دولار تمثل 56% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 7% وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار.

وتعد الاردن ضمن قائمة أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 بقيمة صادرات 47 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، حيث أحتلت الأردن المركز الخامس ضمن أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت ۱۸۸ مليون دولار وتمثل 8,1% من إجمالي صادرات القطاع.

ويعمل المجلس التصديري للصناعات الغذائية على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي اعدها المجلس للقطاع، كما يدرس المجلس إيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية حتى نهاية العام الجاري بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الالكترونية والدوارات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة.