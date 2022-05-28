36 ألف طالب يؤدون أول امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ وشمال سيناء

المحافظات – محمد حسين - محمد سليمان

يؤدي 32 ألفا و800 طالب وطالبة اختبارات الدبلومات الفنية في 136 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، أول الامتحانات بمحافظة كفر الشيخ، بكل لجنة 14 طالبا وطالبة فقط، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وتم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية السبت 2022/5/28 وتنتهى يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و 753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وأكدت الوزارة، أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

كما بدأت فى شمال سيناء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، انه يؤدى الامتحانات 4298 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف، أنه مع أول يوم امتحانات لم تسجل أى ملاحظات، لافتا إلى أن الإدارات التعليمية الستة سبقت بداية الامتحانات بتجهيز المدارس الفنية، وروعي مع دخول الطلاب للجان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واتخذت الإجراءات التأمينية اللازمة لجميع اللجان .

وأوضح المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى بشمال سيناء، أن الامتحانات تعقد فى 25 لجنة وهى 13 تعليم صناعى تضم 2414 طالبا، وطلاب مجال التعليم الصناعي 3 سنوات الجملة 2198 طالبا، والتعليم الصناعي 5 سنوات 17 طالبا وطالبة ، والتعليم الصناعي اعداد مهني 199 طالبا، وطلاب التعليم التجاري 3 سنوات 1186 طالبا ، ولجان التعليم الفندقي لجنة واحدة بإجمالي 125 طالبا، والتعليم الفندقي 3 سنوات 73 طالبا، والتعليم الفندقي إعداد مهني 52 طالبا، والتعليم الزراعي 3 لجان، و573 طالبا، والتعليم الزراعي 3 سنوات 547 طالبا، والتعليم الزراعي وإعداد مهنى 26 طالبا.