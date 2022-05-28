نصابون أخذوا لارينج بـ10ملايين جنيه من أهالي الغربية ولم يسددوا الثمن (فيديو)

الغربية مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع عدد من أهالي قرية شبرا نباص، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية والذين تعرضوا للنصب على يد مجموعة من الأشخاص، بعدما قاموا بجمع أكثر من 10 ملايين جنيه منهم، قيمة زهور اللارنج لتصنيعه في العطور، ورفضوا سداد المبالغ لهم، ما دفع المجني عليهم لرفع دعاوى قضائية ضدهم والحصول على أحكام قضائية.

وقال محمد حسن أحد المتضررين لـ اليوم السابع، إن المتهمين أسسوا جمعية تعاونية بالقرية لتسويق المحاصيل العطرية ومنها زهور اللارنج والذي يدخل في تصنيع العطور، وأخرجوا سيارات مثبت عليها مكبرات صوت لتشجيع المزارعين على تسليم الزهور مقابل 20 جنيه في الكيلو الواحد، بارتفاع 5 جنيهات من المصانع الموجودة بقرية شبرا بلولة.

وأضاف أن الضحايا سلموا الزهور للمتهمين، وانتظروا الحصول على قيمتها لكنهم تهربوا ورفضوا الدفع.

وأوضح: تم رفع دعاوى قضائية ضدهم والحصول على احكام بالحبس، فحاولوا التفاوض معنا لتخفيض المبالغ ولكننا رفضنا نظرا لانهم يريدون رد اقل من ربع المبالغ المستحقة.