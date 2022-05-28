"ممشى النخيل" أحدث مشروعات السويس الترفيهية بتكلفة 30 مليون جنيه.. فيديو

قدم " تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشراً من ممشى النخيل بمنطقة بورتوفيق بمحافظة السويس والذى يعد أحدث مشروعات محافظة السويس الترفيهية لخدمة أبناء المحافظة.

ورصد " تليفزيون اليوم السابع "أعمال التطوير والانشاءات بالممشى المطل على خليج السويس والذى يقام على مساحه 50 ألف متر باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد أعلن فى وقت سابق عن قيام المحافظة بإعداد مشروع إقامة حديقة كبرى أشبه ما تكون بالحديقة الدولية فى القاهرة واصفاً بأنها "مفاجأة لأهالى السويس"، بالإضافة إلى تطوير ممشى النخيل الذى تنفذه شركة الانتاج الحربى باستثمارات سعودية.

وقال محافظ السويس أن اعمال التطوير والمشروعات الترفيهية بالمحافظة لن تتوقف فقد كانت السويس بها منطقة كورنيش السويس فقط لتنزهه وتم عمل مستوى اسفله بالإضافة إلى تنفيذ ممشى أهل السويس من اول طريق بوتوفيق وحتى منطقة الشاليهات أصبح يستوعب الآلاف من الاسر الذين يقضون يومهم فى اماكن لائقة، وتم تزويده بكافيتريات ومطاعم ذات مستوى جيد.