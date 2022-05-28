مصرع شاب غرقا خلال السباحة في نهر النيل بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

تعرض شاب للغرق بنهر النيل في الحوامدية، بمحافظة الجيزة، أشارت تحريات رجال المباحث وأقوال شهود عيان، أن الشاب خلال السباحة تعرض للغرق، دون وجود شبهة جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الشاب خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه.

بعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.