وأضاف بحسب قناة روسيا اليوم "قد تستغرق عملية نزع السلاح من أوكرانيا من 5 إلى 10 سنوات.. واليوم من الواضح أن هناك رغبة في حل مشكلة دونباس بالكامل، والإمكانيات المتاحة تسمح بذلك.. وليست هناك حاجة لإجراء أي تسريع (للعملية) في المستقبل المنظور".

وأكد المسؤول الروسي "يجب أن يواصل الجيش سير العملية دون تدخل، ولكن في المناطق التي هُزمت فيها القوى (الأوكرانية) المتطرفة، من الضروري تقديم المساعدة لتشكيل سلطات محلية هناك، واستعادة البنية التحتية، وخلق الظروف لوجود حضارى للسكان".