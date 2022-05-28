كتب محمد جمال

قال فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية المجتمع المدنى، إن تجريد أوكرانيا من السلاح قد يستغرق 5 -10 سنوات، ولا يحق لأحد التدخل في أمورالجيش وتسريع عمليته الخاصة.

وأضاف بحسب قناة روسيا اليوم "قد تستغرق عملية نزع السلاح من أوكرانيا من 5 إلى 10 سنوات.. واليوم من الواضح أن هناك رغبة في حل مشكلة دونباس بالكامل، والإمكانيات المتاحة تسمح بذلك.. وليست هناك حاجة لإجراء أي تسريع (للعملية) في المستقبل المنظور".



وأكد المسؤول الروسي "يجب أن يواصل الجيش سير العملية دون تدخل، ولكن في المناطق التي هُزمت فيها القوى (الأوكرانية) المتطرفة، من الضروري تقديم المساعدة لتشكيل سلطات محلية هناك، واستعادة البنية التحتية، وخلق الظروف لوجود حضارى للسكان".

يذكرأن، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة وبناء القدرة العسكرية للناتو على حدود روسيا، متابعا: "حرس الحدود الروسي أحبط استفزازات بموازاة العمليات الخاصة فى أوكرانيا".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديميرى بيسكوف، قد أكد فى وقت سابق، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجمدة الآن بقرار من كييف، ووفقا للنهج الذي اختاره الجانب الأوكرانى.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن "القيادة الأوكرانية، بشكل عام، تدلي باستمرار بتصريحات تتناقض مع بعضها البعض، وهو ما لا يسمح لنا بفهم كامل لما يريده الجانب الأوكراني بوضوح، وما إذا كان مستعدا لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقي للأمور على الأرض أم لا".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن شكوكها بشأن صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الراهن في أوكرانيا.