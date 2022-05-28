محافظ أسوان: تعديل مواعيد القطارات الداخلية لنقل طلاب ومراقبى الامتحانات

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بالتنسيق مع الهيئة العامة لسكك حديد مصر ونقابة المعلمين من أجل تعديل مواعيد قيام أحد القطارات لنقل المراقبين والمشرفين على الامتحانات فى التوقيتات المناسبة، وذلك حرصاً من المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام الطلاب والمراقبين لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

ومن جانبه، خاطب الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة بتعديل مواعيد قيام القطار رقم 753 مسافات قصيرة " أسوان / إدفو " إلى الساعة 5.55 صباحاً بدلاً من الساعة 6.10 صباحاً اعتباراً من اليوم السبت تواكباً مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، واستجابت الهيئة لهذا المطلب الذى يخدم الصالح العام.

وأشار نائب محافظ أسوان، إلى أن هذا المطلب جاء بعد التنسيق المسبق مع نقيب المعلمين بأسوان ياسين عبد الصبور ومديرية التربية والتعليم لتجنب أى تأخير فى بدء ونهاية امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة داخل مدن ومراكز المحافظة التى تعتبر من المحافظات الطولية.

وفى السياق ذاته، أوضح عبد الكريم لطفى مدير عام التربية والتعليم بأن المديرية أكملت استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية "دور أول" للعام الدراسى 2022/2021، والتى انطلقت اليوم السبت الموافق 28 مايو، وتنتهى الخميس 9 يونيه المقبل، طبقًا للجداول المعتمدة والمعلنة من قِبل الوزارة.

وأكد، أنه تم تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات، بالإضافة إلى الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب، وتذليل أى عقبات قد تواجههم، بجانب توفير المناخ الملائم لهم والتصدى لمحاولات الغش.

وأضاف عبد الكريم لطفى، بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 17 ألف 853 طالب وطالبة " نظام 3 و5 سنوات"، موزعين داخل 81 لجنة على مستوى المديرية بواقع 37 لجنة صناعى بنظام 3 سنوات، و11 لجنة صناعى إعداد مهنى، بجانب 2 لجنة صناعى نظام 5 سنوات، ولجنة واحدة صناعى نظام الجدارات، و19 لجنة تجارى نظام 3 سنوات، بالإضافة إلى 2 لجنة تجارى نظام 5 سنوات، و2 لجنة فندقى نظام 3 سنوات، ولجنة واحدة فندقى نظام 5 سنوات، فضلاً عن 5 لجان زراعى نظام 3 سنوات، وأيضاً لجنة واحدة تعليم مزدوج.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات بلغت 44 استراحة بواقع 35 استراحة رجال، و9 استراحات للسيدات تم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة.