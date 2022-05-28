ليفربول والريال.. الصغير والكبير على قهاوى الأقصر فى حب محمد صلاح

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من محافظة الأقصر، رصد خلاله أجواء تجمعات عدد من أبناء محافظة الأقصر في أحد الكافيهات، لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الاسباني، وتشجيع الملك المصرى محمد صلاح في المباراة الأهم في ختام الموسم.

وتواجد الأهالي والأسر والعائلات في الكافيهات والمقاهي لحضور المباراة النهائية في دوري ابطال اوروبا، ومؤازرة فريق اللاعب المصري محمد صلاح ليحقق اللقب الأهم في أوروبا للمرة الثانية في تاريخه مع نادي ليفربول الانجليزي.

ومن جانبه قال الحاج خالد مهدي، انه من مشجعي ريال مدريد منذ سنوات طويلة، ولكنه اليوم لن يشجع سوي ليفربول نادي البطل المصرى محمد صلاح، وتمنى له التوفيق في المباراة وإحراز الأهداف ليعزز نفسه في سباق الكرة الذهبية.

فيما توقع كاريكا رحمى ابن الأقصر، ان يتألق محمد صلاح نجم مصر وليفربول الانجليزي ويحرز هدفين ليكون سبب في فوز فريقه ببطولة دوري ابطال اوروبا، وقال آخر كل الانظار تتجه اليوم على اللاعب المصرى محمد صلاح، والسنغالى ساديو مانى والفرنسي كريم بنزيمه لتنافسهم على الكرة الذهبية، ومباراة اليوم ستكون الفيصل في ذلك الاختيار.