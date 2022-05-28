اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن مركز ناصر وضعفها بمركز الواسطى فى بنى سويف غدا

السبت، 28 مايو 2022 04:15 م
قطع المياه عن مركز ناصر وضعفها بمركز الواسطى فى بنى سويف غدا صورة ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مركز ناصر بالكامل وضعفها بمركز الواسطي، وذلك غداً الأحد 29 مايو 2022، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً لتوقف محطات مياه الشرب بمركز ناصر، وذلك لاستكمال العمل بخط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمركز ناصر.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مياه الشرب

قطع مياه الشرب


الموضوعات المتعلقة

دكتورة الفن.. مريم مطربة وممثلة بدرجة طبيبة ببنى سويف وتقلب بـ"نجاة الصغيرة".. وتؤكد: حصلت على 99.3% بالثانوية العامة وأحلم بتخصص الجلدية أو العيون.. ختمت القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ووالدتى أيقونة نجاحى

السبت، 28 مايو 2022 03:30 م

انطلاق فعاليات مسيرة المشى لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية ببنى سويف

السبت، 28 مايو 2022 03:17 م

حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1137 مواطنا في قافلة للصحة بالفشن

السبت، 28 مايو 2022 01:28 م

محافظ بنى سويف: انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية داخل 113 لجنة

السبت، 28 مايو 2022 01:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة