اليوم السابع
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عميد "حاسبات حلوان": انطلاق امتحانات التيرم الثانى 29 مايو حضوريا بالكلية

السبت، 28 مايو 2022 05:00 ص
عميد "حاسبات حلوان": انطلاق امتحانات التيرم الثانى 29 مايو حضوريا بالكلية الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، إن الكلية ستبدأ ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى غدا الأحد 29 مايو، موضحا أن الاختبارات ستعقد حضوريا بالكلية على فترات.
 
وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات والترتيبات اللوكيستية الخاصة بتنظيم ماراثون الامتحانات من حيث تعقيم القاعات وتجهيزات اللجان والأسئلة، مشيرا إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الاختبارات.
 
وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن التصحيح سيتم بشكل يومى بعد انتهاء المادة، حيث تم تجهيز الكنترولات للتصحيح أولا بأول تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب بشكل سريع.

امتحانات التيرم الثانى

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة حلوان

الذكاء الاصطناعى


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