شجع صلاح.. جماهير نجريج تهتف لابن بلدهم فى ليلة نهائى دورى أبطال أوروبا

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية ورصد أجواء تشجيع أهالي القرية لابنهم محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي في المباراة المثيرة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد مقاهي القرية تواجد أعداد كبيرة من الشباب والرجال لتشجيع الريدز في المباراة، وسط حماس كبير وتشجيع مستمر من أهالي القرية للاعب محمد صلاح.

ويتفاعل أهالي القرية مع هجمات ليفربول على شباك ريال مدريد، وخيم الحزن والقلق على وجوههم بعد تأخر ليفربول بهدف في بداية الشوط الثاني من اللقاء.