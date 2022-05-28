سيدة تشكو زوجها: دخله أكثر من نصف مليون جنيه ويصرف 3 آلاف فقط على طفليه

كتبت أسماء شلبي

"ربنا ينتقم منه طردنى من منزله بسبب اعتراضى على خيانته وأخلاقه السيئة، لأعيش وطفلين على المساعدات من أشقائى، وعندما اعترضت ولجأت لمحكمة الأسرة بحثاً عن حقوقى الشرعية هدد بالتخلص منى، وكاد أن يتسبب بسجنى بعد ملاحقته لى باتهامات كيدية بواسطة شهود زور، لولا إنصافى من القضاء".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة مأكل وملبس ومسكن لطفليها، وقدمت مستندات رسمية تثبت يسار حالة زوجها المادية، وأرباحه التى تتجاوز نصف مليون جنيه من تجارته، وإصراره على رفض سداد النفقة، ومساومتها على منحها 3 آلاف جنيه للطفلين.

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقته بـ3 دعاوى حبس بعد أن يئست من سداده للنفقات ومنحه لحقوقى الشرعية، بخلاف رفضه لسداد أجر المسكن بعد طردى من منزل الزوجية، رغم يسار حالته المادية وما يتقاضاه من أرباح، ورفضه عيش أولاده فى مستوى اجتماعى لائق، لأصبح مديونه بسببه بعد لى ذراعى بالأطفال".

وتابعت الزوجة: "طالبته بنفقة تصل لـ40 ألف للطفلين، ومتجمد نفقة عن 9 شهور، بعد أن حاول التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقى، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات على صفحات التواصل الاجتماعى، لأقرر للذهاب لمحكمة الأسرة بعد أن فاض بى الكيل".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.