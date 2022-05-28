اليوم السابع
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رصف طرق وإزالة تعديات على أراضي زراعية وأعمال تجميل بمدينتي مسير ودسوق.. صور

السبت، 28 مايو 2022 08:38 م
رصف طرق وإزالة تعديات على أراضي زراعية وأعمال تجميل بمدينتي مسير ودسوق.. صور رصف الطرق وإزالة تعديات على أراضي زراعية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم مجلس مدينتي مسير ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات، لرفع كفاءة الطرق بالرصف، وحملات نظافة، وأعمال تشجير وتجميل والصيانة الدورية، ومراجعة خطوط الصرف الصحي، وأعمال التطهير، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ورفع المتولد اليومي، وفك شدة خشبية لإقامة مقابر على أرض زراعية بمدينة مسير عزبة عابدين، كما تابع بدء أعمال الرصف بشارع القضيب بمدينة مسير.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، مراجعة خطوط الصرف الصحى وتطهير الخطوط، والارتقاء بخدمات البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق العامة بالشوارع لمربع المحكمة قبل أعمال الرصف، كما يتابع استكمال أعمال رصف طريق دسوق فوه نطاق قرية شباس الملح.

كما تابع عبدالستار، أعمال التجميل بمدخل قرية محلة أبو على وزرع أعمدة إنارة جديدة وطلائها ، وزراعات جديدة  وتركيب أضواء بيبى لايت بقرية محلة ابو على، و استعادة الوجه الحضارى للقرى.

كما أشرف رئيس مدينة دسوق، على حملات مكثفة ورفع كفاءة النظافة ورفع الاشغالات وتهذيب وتقليم الأشجار بنطاق القرى والتوابع ومتابعات ميدانية لكافة المشروعات القائمة والمؤسسات بنطاق قرى مركز دسوق، وأعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الإنارة العامة بطريق دسوق فوه خلال الفترة  الصباحية والمسائية.

ازالة تعديات لاقامة مقبرة بمسير
ازالة تعديات لاقامة مقبرة بمسير

 

ازالة حالة تعدي على اراضي زراعية بمسير
ازالة حالة تعدي على اراضي زراعية بمسير

 

استمرار اعمال الرصف
استمرار اعمال الرصف

 

اعمال التميل وزراعة الاشجار
اعمال التميل وزراعة الاشجار

 

اغمال التطهير
اغمال التطهير

 

الرصف بمسير
الرصف بمسير

 

تسليك الصرف الصحي
تسليك الصرف الصحي

 

جاانب من اعمال الرصف
جاانب من اعمال الرصف

 

جانب من اعمال الرصف بدسوق
جانب من اعمال الرصف بدسوق

 

جانب من اعمال الرصف
جانب من اعمال الرصف

 

رصف الطرق بدسوق
رصف الطرق بدسوق

 

رفع حالة تعدي
رفع حالة تعدي

 

متابعة اعمال الرصف
متابعة اعمال الرصف

 

 

 
 
 

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