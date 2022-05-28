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حى بولاق الدكرور يشن حملات لإعدام الشيشة ورفع الإشغالات.. فيديو

السبت، 28 مايو 2022 09:45 م
حى بولاق الدكرور يشن حملات لإعدام الشيشة ورفع الإشغالات.. فيديو مصادرة الشيشة فى بولاق الدكرور
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى بولاق الدكرور، برئاسة المهندس عبد الله نور، وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة لرفع الإشغالات مساء وصباح اليوم السبت بشوارع كفر طهرمس والعشرين والعمدة والمساكن وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الإشغالات.

وتم رفع 280 كرسى متنوعا و 11 ترابيزة متنوعة و 4 تروللى و 3 مرتبة و 65 قلب شيشة وتم إعدامها، و22 قطعة بلاستيك مشغولة و4 برواز جبس، وتم كلبشة عدد 15 سيارة وتم إزالة المراجيح والمبانى من طابق الدبابة وتم تحرير 36 محضر اشغال طريق.

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات مكبرة على مدار اليوم، لرفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهى والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع متابعة التزام المحلات العامة بمواعيد الغلق المحددة


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