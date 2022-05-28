جثمانه ظهر بعد 6 أيام من الغرق..والدة يوسف بالوراق تكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، مع والدة شاب تعرض للغرق بنهر النيل في الوراق، واختفاء جثته لمدة 6 أيام، والعثور عليها عقب ذلك بمحافظة المنوفية، حيث جرفت المياه الجثة وتم العثور عليها بالمنوفية، وانتشالها ونقلها إلى المستشفى العام.

والدة الضحية ذكرت أن "يوسف" هوا ابنها الوحيد، توجه للتنزه بصحبة اثنين من أصدقائه، وتعرض للغرق بنهر النيل بالوراق، لعدم إجادته السباحة.

أضافت أن أحد الأشخاص تعرض للغرق خلال محاولته إنقاذ ابنها، وتم انتشال جثته عقب غرقه، إلا أن جثة ابنها اختفت بالمياه 6 أيام، بحثوا خلالها عنه، حتى ورد لهم اتصالا هاتفيا بالعثور على جثة ابنها بالمنوفية.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى "يوسف"، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وخلال محاولة عامل إنقاذه، تعرض للغرق أيضا، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.