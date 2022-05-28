"تموين دمياط" يشن حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة، لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمغالاة فى الأسعار.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط عدد 3 مخابز سياحية بدون إعلان عن الأسعار والأوزان فى مكان ظاهر للجمهور، عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية عن كامل حصة المخبز بضعف قيمة العجز، عدد 4 مناديب توزيع غاز بدون إعلان عن الأسعار وبدون كارنيه معتمد، 2 محضر بيع بأزيد عن السعر المقرر سكر حر، وعدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى لسجائر محلية الصنع، وتم العرض على النيابة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات.

كما تم تحرير محضر تجميع مقررات تموينية لدى بدال تموينى لبيعها بالسوق السوداء تقدر بقيمة 3400 جنيه.

وتم ضبط 2 محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات، وعدد 3 محاضر أكياس سوداء، وعدد 3 محاضر عدم تدوين سعر السلعة على العبوة طبقا للقرار 330 لسنة 17.

وتم سحب عدد 3 عينات سلع غذائية لإرسالها لمعمل التحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وسحب 2 عينة سلع غير غذائية لإرسالها لمعمل الكيمياء للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات.

وفى مجال الإشراف على موسم توريد القمح تم توريد ما يقرب من 42 ألف طن حتى مساء أمس الجمعة وما زال موسم التوريد ممتد حتى نهاية شهر أغسطس بزيادة قدرها 200٪ عن الأعوام السابقة.