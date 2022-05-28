تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة بيع المخدرات فى المعادى

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس 5 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين شبكة لتوزيع وبيع المواد المخدرة لعملائهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 5 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الإستروكس، الهيروين، الحشيش"- مبلغ مالى - 2هاتف محمول).

وواجهة قوات الأمن المتهمين واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.