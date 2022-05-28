اليوم السابع
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تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة بيع المخدرات فى المعادى

السبت، 28 مايو 2022 01:35 م
تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة بيع المخدرات فى المعادى محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس 5 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين شبكة لتوزيع وبيع المواد المخدرة لعملائهم.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 5 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الإستروكس، الهيروين، الحشيش"- مبلغ مالى - 2هاتف محمول).
 
وواجهة قوات الأمن المتهمين واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 

المخدرات

اخبار الحوادث

عقوبة حيازة المخدرات

المعادى

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