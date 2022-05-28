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تابع.. أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على اليوم السابع

السبت، 28 مايو 2022 11:22 ص
تابع.. أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على اليوم السابع امتحانات الثانوية العامة
كتبت ـ هند عادل

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مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم "اليوم السابع" يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التى يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين.
وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع "اليوم السابع" وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.
 
ويقدم المختصون مراجعة دقيقة ومتطورة بالصوت والصورة بشكل يومي، لا يحتاج معها الطلاب لأى مراجعات أخرى، وتمكنه من الجاهزية للأداء الامتحان، وترحم أولياء الأمور من الدروس الخصوصية.
 
ويهدف "اليوم السابع" بهذه المراجعات، مساعدة طلابنا وأبنائنا فى الثانوية العامة، حتى يحققوا النجاح ويحصلوا على أعلى الدرجات.
 
وتخصص "اليوم السابع" مراجعة ليلة الامتحان لكل مادة على حدة، والتى تغطى المنهج وتبرز الأسئلة المتوقعة والإجابات النموذجية عليها.
 
 
 

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