اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 04:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بلينكن: سنحافظ على حضورنا العسكرى فى منطقة البلطيق

السبت، 28 مايو 2022 03:00 ص
بلينكن: سنحافظ على حضورنا العسكرى فى منطقة البلطيق وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على الحضور العسكري في منطقة البلطيق.

وقال بلينكن في ختام مباحثاته مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في واشنطن، إن "الولايات المتحدة ستحافظ على أنشطتها الكثيفة المتعلقة بالتدريبات والحفاظ على الحضور في منطقة بحر البلطيق".

ويأتي ذلك على خلفية تقديم فنلندا والسويد طلبين للعضوية في حلف الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لعضوية البلدين الجديدين في الحلف، بينما أبدت تركيا وكرواتيا معارضتهما لانضمام فنلندا والسويد للناتو وطرحتا شروطهما للموافقة على ذلك.


بلينكن

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة