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بعد ضبط المتهم..نجل قتيل الريف الأوروبي لـ"اليوم السابع": الحزن يعتصر قلبي.. (فيديو)

السبت، 28 مايو 2022 12:31 ص
بعد ضبط المتهم..نجل قتيل الريف الأوروبي لـ"اليوم السابع": الحزن يعتصر قلبي.. (فيديو) كلابش، أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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أكد ابن قتيل مذبحة الريف الأوروبي أنهم أصيبوا بالصدمة جراء ما حدث، وأنهم حتى الان لم يصدقوا ما حدث وكأنهم في كابوس، وأضاف ابن القتيل في حواره لـ"اليوم السابع"، دفنا الضحايا، ونسأل الله أن يلهمنا الصبر عليهم، فقد تسبب رحيلهم في ألم وحزن كبير.
 
وكشفت  اجهزة الامن  ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة .. وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص ) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم .    
 
بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى ) .. وذلك لإرتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه" .. قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة   ولخشية إفتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه ، وهرب عقب ذلك.
 
أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

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