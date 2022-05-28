انتهاء التحقيق مع الطاروطى بنقابة القراء بسبب أخطاء قرآن الفجر.. التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

عقد مجلس نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية، وخلال الجلسة واجهت لجنة المتابعة والاستماع، عددا من القراء أعضاء النقابة بأخطاء تم رصدها لهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد الطاروطى الذى حضر إلى النقابة تنفيذا لقرار النقابة بسبب أخطاء في قرآن فجر الجمعة 6 مايو الجارى.

وكشف الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم، وشيخ عموم المقارئ المصرية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ محمد الطاروطى اعتذر عما بدر منه من أخطاء في قرآن فجر الجمعة 6 مايو الجارى، ووقع على اعتذار إقرارا بذلك، على أن يتم إرسال هذا الإقرار لإدارة التخطيط الدينى في الإذاعة.

ولفت حشاد إلى أن الطاروطى أكد خلال التحقيق معه أنه لم يقصد التحريف في القرآن الكريم وأنه اعتذر أمام مجلس النقابة وقدم اعتذاره للتخطيط الدينى للإذاعة والجمهور.

وكان الشيخ محمد الطاروطى، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون، أكد في تصريحات سابقة لتليفزيون اليوم السابع، أنه يعتذر عن الخطأ الذى ارتكبه أثناء تلاوة قرآن فجر يوم الجمعة 6 مايو عبر إذاعة القران الكريم، مؤكدا أنه ليس هناك أحد كبير على الخطأ وأنه يعترف بخطئه هذا ومستعد لأى عقوبة توقعها نقابة القراء واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف الطاروطى: "خطئي في قرآن الفجر بالإذاعة "مش خطأ" وأخويا لم يتدخل فى التحاقى بالإذاعة وكان نايم وأنا رايح أمتحن وحطوه عقبة فى طريقى وسعيت 8 سنين علشان أقرأ فى الفجر ولما بقينا إحنا الإتنين فى الإذاعة والتليفزيون العين بقت علينا"، لافتا إلى أنه أثناء قراءته لقرآن الفجر وتحديد من سورة يوسف قوله تعالى "فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ" أخطأ فى كلمة رأينه فقال سهوا رأيناه، موضحا أنه انضم إلى إذاعة القران الكريم منذ 2011 وبدأ يقرأ القرآن فى الإذاعات الخارجية عام 2019.