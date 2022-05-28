اليوم.. 46373 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تنطلق اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج داخل 143 لجنة امتحانيه على مستوى 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بسوهاج صرح بذلك المهندس محمود عجمى مدير عام التعليم الفني بتعليم سوهاج.

وأضاف أنه عجمى أنه منذ أن ظهر وباء كورونا المستجد تكاتفت سواعد الدولة نحو توحيد جهودها لمواجهه الازمة الحالية والتي تمر بها البلاد بجميع قطاعاتها الطبية و الاقتصادية والتعليمية والامنية وقطاعات الدولة المختلفة أهتم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتشديد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كرونا وذلك بتوحيد جهود القطاعات المختلفة وذلك لحماية الشارع السوهاجى بشكل عام وابناءنا الطلاب بشكل خاص

وأشار عجمى أن الامتحانات العملية للتعليم الفني بجميع أنواعه أنطلقت السبت الماضى الموافق 21/5/2022 وتبدأ الامتحانات النظرية اليوم السبت الموافق 28/5/2022 وتنتهى يوم الخميس الموافق 9/6/2022 بجميع نوعياته صناعي وتجارى وزراعي وفندقي وأجمالي عدد لجان التعليم الفني بنوعياته المختلفة 143 موزعين 85 لجنة بالتعليم التجاري لتشمل 22986 طالبو 51 لجنة بالتعليم الصناعي لتشمل 20492 طالب و7 لجان بالتعليم الزراعي لتشمل 2895 طالب بإجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 46373 طالب وطالبة متمثلين في 143 لجنة على مستوى محافظة سوهاج.

وأكد العجمى أنه توفير وتدبير الاجراءات الاحترازية المختلفة بالتعاون مع القوات المسلحة و ووزارة التربية والتعليم الفني , وذلك للوقاية من انتشار فيرس كورونا المستجد .

وتم تسليم بعض المستلزمات الطبية ومعدات التعقيم لمسئولي التعقيم بلجان امتحانات الدبلوم بالمدارس المختلفة ومنها على سبيل المثال " الملابس الخاصة بالتعقيم – مادة التعقيم – ماكينات التعقيم – بوابات التعقيم " .

وبالتعاون مع ادارة الازمات بمديرية التربية والتعليم , تم وضع خطة لتسير العمل بامتحانات الدبلومات الفنية ذلك من خلال البروتوكول المعمول به بالاشتراك مع مديرية الامن و مديرية الصحة و وزارة الكهرباء ومديرية التموين بسوهاج .

وتم انشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وكذلك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية , وذلك بغرض تذليل أي عقبات و الوقوف على الوضع الراهن وتكون الغرفة جاهزة لأى سيناريو غير متوقع .