النيابة تستجوب متهمين بالنصب والاستيلاء على بطاقات إلكترونية بزعم تحديث بيانات

كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة.

وكشفت التحقيقات، قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية، من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة، أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى ، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام أحدهما بالإتصال بعدد من المواطنين مستخدماً بعض التطبيقات على الهاتف المحمول وإنتحال صفة موظف خدمة عملاء بإحدى شركات المحمول وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية كبيرة مقدمة من الشركة ، وتوجيه المجنى عليهم إلى ماكينات الصراف الآلى وإرشادهم تليفونياً لإجراء عمليات تحويلات مالية على محافظ هواتف المحمول خاصة به إعتقاداً منهم أنها خطوات إستقبال المبالغ المزعومة التى فازوا بها والتى تكون فى حقيقتها تحويل مبالغ مالية على حسابه مستغلاً عدم إلمامهم بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى ، بينما يقوم المتهم الآخر بتوفير خطوط الهواتف المحمولة بدون بيانات لإستخدامها فى الإتصال بالمجنى عليهم وإنشاء محافظ إلكترونية عليها لتلقى المبالغ المستولى عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزة أحدهما (عدد من خطوط هواتف المحمول- عدد 6 هواتف محمول- عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول - فاتورة شراء هاتف محمول- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.