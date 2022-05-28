الكشف على 863 مواطنا وصرف العلاج بالمجان بمبادرة "عينيك في عنينا" فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، عن توقيع الكشف الطبي على 863 مواطنا من أهالي "الشيخ مرزوق" بمركز البلينا، وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك ضمن أعمال القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، بإشراف من مديرية الصحة بسوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وتأتي القافلة ضمن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.

وقد قامت القافلة بتقديم خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون 863 من الأهالي، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان لعدد 450 مواطنا، وتشخيص احتياج 302 من المواطنين لنظارات طبية مع عمل المقاسات المطلوبة، وتشخيص احتياج 190 مواطنا لإجراء جراحات عيون مختلفة .



قافلة طبية عيون بالشيخ مرزوق بالبلينا (1)



قافلة طبية عيون بالشيخ مرزوق بالبلينا (2)



قافلة طبية عيون بالشيخ مرزوق بالبلينا (4)



قافلة طبية عيون بالشيخ مرزوق بالبلينا (5)