الأوقاف: انضمام 56 مسجدا للبرنامج الصيفى للأطفال و27 مقرأة قرآنية جديدة

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني أسماء المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للأطفال بمحافظات أسيوط والأقصر وشمال سيناء، وعددها 56 مسجدًا، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، والمساجد الجديدة وهي:

1- محافظة أسيوط:

1.المركز قبليالغطريفيصلاح الدين مختار مرزوق

2.المركز قبليآل بخيتمحمود حسن محمود حسن

3.المركز بحرىالدكروريهاشم ياسر عبد الحافظ

4.المركز بحرىآل اسماعيلعلاء محمد ضيف

5.المركز بحرىآل برديسعلى حسن احمد حسن

6.المدينة شمالمجمع مكةمحمود عزت محمود سيد

7.جنوب المدينةالحى القيومثابت السيد البدوي كامل

8.شرق المدينةناصرعبدالحليم محمود احمد

9.غرب المدينةبخيت سيدسعيد على عبد السلام

10.غرب المدينةالشرفاءمحمود عبد الموجود ثابت

11.بنى عدىالمسلميعرفة حمودة حسن محمد

12.بنى عدىالرضوانمحمود سيدهم ابراهيم

13.بنى عدىأولاد عليوعدوى عطا شحاته

14.منفلوطالزياتمحمد التهامي على احمد

15.منفلوطالرحمةزكريا عثمان عباس على

16.منفلوطالغربي بنى مجدمصطفى عبد المحسن على عمران

17.منفلوطالزهراءعيسى الفرغل حسين مبارك

18.ديروط جنوبعبد المنعم رياضحمد محمد احمد جاد

19.ديروط شمالنور الإسلاممحمود مهدى محمد نصر

20.الغنايمالمدينة المنورةمحمد حسن محمود خطاب

21.أبو تيجالعامريحسين مختار عبد الحميد

( 2 ) محافظة الأقصر:

1.أرمنتالرحمن العمارنةمحمد محمود مصطفي أحمد

2.أرمنتالعتيقمحمود خليل صادق

3.أرمنتالتيسيرمحمود عبدالحكيم فاضل

4.الطودنجع الوحدةمحمود النجار أحمد علي

5.الطودالعتيق الطراخينعبدالرحمن عبدالرازق أبو الوفا

6.الطودالبر والتقويعلاء عربي حسنين محمد

7.الطودمحمد عبدالهاديمحمود عبد الحميد حامد عبدالله

8.الطودالشقيراتآدم حسن محمد علي

9.حاجر كوميرأبو بكر الصديقبكر إبراهيم محمود

10.أصفونالعتيق محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم

11.أصفونأبو شحاتمحمود حسني عبد النبي بكري

12.القرنةالعلم والايمانحسان حسين أحمد محمد

13.القرنةالنورأحمد محمود محمد عوض

14.القرنةآل البيتالنوبي على أحمد

15.القرنةآل البيتإبراهيم نور محمد إبراهيم

16.القرنةفاطمة الزهراءعمر على سيد علي

17.بندر الأقصرالشيخ مباركأحمد شرقاوي حساني

18.إسناالرحمنالحسن احمد محمد رمضان

19.إسناالإمام علي الديرمحمود علي أحمد إبراهيم

20.إسناالعتيقحسن منصور محمد أحمد

21.الزينيةالحسنعلي صديق أمير عمر

22.الزينيةأبو طربوشزكريا سهري عبد العزيز يوسف

23.البياضيةالحاج جابرأحمد أمين أحمد محمد

24.البياضيةجبال النورمحمود بغدادي أحمد حسين

25.البياضيةالدححسين عبدالرازق عبدالباسط

( 3 ) محافظة شمال سيناء:

1.بئر العبدالمصطفىعبدالله سليمان الطاهر سليمان

2.بئر العبدالزوايدةإبراهيم علي محمد إبراهيم

3.بئر العبدالتعميرإسلام إبراهيم أبو المعاطي إبراهيم

4.رمانةالأزهرمحمد حامد علي الصادق

5.شرق العريشسيد الشهداء حمزةأحمد عبد الرحمن محمد الأنور محمد

6.شرق العريشالمدينة المنورةالسيد عبد الصمد علي إبراهيم

7.شرق العريشالنصرمحمد سليمان عزام

8.غرب العريشالعاطي الوهابمحمد عادل عبده أحمد

9.القسيمةرياض الصالحينأحمد إبراهيم أحمد إبراهيم

10.القسيمةالقسيمةأحمد محمد عبد السلام عبد الحليم

كما أعلنت وزارة الأوقاف اعتماد 27 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور، بمحافظات أسيوط، والأقصر، وشمال سيناء، علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك ( 116 ) مقرأة للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور ( 143 ) مقرأة ،وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر ، والمقارئ الجديدة هي:

1 محافظة أسيوط:

1.ناصرشرق المدينةإمام المسجد

2.البقليغرب المدينةإمام المسجد

3.مجمع مكةشمال المدينةإمام المسجد

4.العياط الكبيربنى عدىإمام المسجد

5.أوده باشامنفلوطإمام المسجد

6.عموم المساجدالقوصية غربإمام المسجد

7.صديق حسينالمركز قبليإمام المسجد

8.الكبير بنى غالبالمركز بحرىإمام المسجد

9.الأمويغرب المدينةإمام المسجد

10.السايح الكبيرديروط جنوبإمام المسجد

( 2 ) محافظة الأقصر:

1.الزهراءإسناإمام المسجد

2.العتيق المطاعنةأصفونإمام المسجد

3.الراضيالبندرإمام المسجد

4.صلاح الدينالبندرإمام المسجد

5.العتيقالبياضيةإمام المسجد

6.الحسناتحاجر كوميرإمام المسجد

7.النورالزينيةإمام المسجد

8.العتيق ( العمري )الطودإمام المسجد

9.مقام الشيخ الطيبالقرنةإمام المسجد

10.عمر بن الخطابالنمساإمام المسجد

( 3 ) محافظة شمال سيناء:

1.النصرشرق العريشإمام المسجد

2.الرفاعيشرق العريشإمام المسجد

3.القرمانيشرق العريشإمام المسجد

4.أم القرىشرق العريشإمام المسجد

5.المجمع الإسلامي بالمساعيدغرب العريشإمام المسجد

6.المعلمين بالضاحيةشرق العريشإمام المسجد

7.أبي فراس بالضاحيةشرق العريشإمام المسجد