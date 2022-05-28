الأعلى للجامعات يعقد اجتماعا اليوم لمناقشة استعدادات امتحانات نهاية العام

كتب محمد صبحى

يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، اجتماعه الدورى بجامعة بنها وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية وذلك لمناقشة استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى من نهاية العام الجامعى 2021 / 2022.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدد مو الموضوعات الهامة فى مقدمتها ملف تطعيمات الطلاب بالجامعات بلقاح فيروس كورونا وأيضا استعدادات المعاهد للامتحانات.

ويتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا والذين ادوا امتحانات تحديد المستوى للالتحاق بالجامعات الخاصة .