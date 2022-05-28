الآلاف يتجمعون فى هيوستن احتجاجا على مؤتمر الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق

وكالات

شارك آلاف الأمريكيين الجمعة في احتجاجات وسط مدينة هيوستن، بالتزام مع انعقاد المؤتمر السنوي الجمعية الوطنية للبنادق NRA، والذي يحضره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب مقطع فيديو نشره شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العديد من المتظاهرين أحضروا صورا مطبوعة لضحايا إطلاق النار الأخير على مدرسة ابتدائية في بلدة يوفالدي. وردد المشاركون بصوت عال شعارات مثل "NRA إرحل" و"التحرر من العنف" و"هؤلاء يمكن أن يكونوا أطفالكم" بينما كانوا يلفتون الانتباه بلافتات ذات ألوان زاهية.

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم بشكل سلمي، ولا يعرف شيء حتى الآن عن احتمال تدخل الشرطة فيما يجري. وقد أحضر بعض المتجمعين أطفالهم معهم.

وتعد الجمعية الوطنية للبنادق أكبر منظمة ضغط للأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وسيعقد الاجتماع السنوي للجمعية في الفترة من 27 إلى 29 مايو في هيوستن بولاية تكساس. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كلمة في هذا الحدث.