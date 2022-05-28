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إعفاء المشروعات من رسوم التوثيق حال تقدمها بطلب لتوفيق الأوضاع.. التفاصيل

السبت، 28 مايو 2022 04:30 ص
إعفاء المشروعات من رسوم التوثيق حال تقدمها بطلب لتوفيق الأوضاع.. التفاصيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

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تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لدورها فى دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تعد قاطرة التنمية الحقيقة، وفيما يلى نستعرض جانبا من هذه الحوافز حال التقدم بطلب لتوفيق الأوضاع.
 
ووفقا للقانون، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
 
وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
 
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات الصغيرة

قانون المشروعات

مجلس النواب

قانون المشروعات الصغيرة

اليوم السابع بلس


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