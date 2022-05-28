إحالة تاجر للجنح.. النيابة اتهمته بتجميع الدقيق المدعم لبيعه فى عين شمس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عين شمس، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى، وذلك لاتهامه بتخزين الدقيق المدعم.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وذلك لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 82% " والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (850 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .