اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 09:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة تاجر للجنح.. النيابة اتهمته بتجميع الدقيق المدعم لبيعه فى عين شمس

السبت، 28 مايو 2022 08:00 ص
إحالة تاجر للجنح.. النيابة اتهمته بتجميع الدقيق المدعم لبيعه فى عين شمس تهريب الدقيق - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة عين شمس، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى، وذلك لاتهامه بتخزين الدقيق المدعم. 
 
 
وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وذلك لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 82% " والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (850 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة . 
 

اخبار الحوادث

دقيق مدعم

السوق السوداء

عين شمس

تهريب الدقيق


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة