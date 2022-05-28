أخبار مصر.. الرئيس السيسي يدعو لإطلاق عام 2023 عاما للشباب العربى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام.
الرئيس السيسي يدعو لإطلاق عام 2023 عاما للشباب العربى
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام.
الحكومة تنفى فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية لأداء امتحانات نهاية العام
كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لفرض أي رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أية رسوم، موضحةً أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقاً للكلية التابع لها الطالب، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.
الرئيس السيسي لوزراء الرياضة العرب: قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
مدبولى: لا ننظر لتخصيص الأراضى من منظور البيع ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات
في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
رئيس الوزراء: استراتيجية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل فى الصناعة
في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
الإسكان تمد فترة سحب كراسات شروط وسداد مقدمات الوحدات الجاهزة بـ"درة الوادى"
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد وكذا سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المُميكنة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوع آخر، للراغبين في حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم ضمن إعلان مشروع " درة الوادي " بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، مشيرة إلى أنه يتم مد فترة التسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022.
مسئولة بالصحة العالمية: إصابات جدرى القرود الحالية قد تكون مجرد بداية
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إصابات جدرى القرود التى تم رصدها فى الأسابيع الأخيرة فى عدد من الدول بعيدا عن مناطق انتشار الفيروس المعتادة، يمكن أن تكون مجرد بداية، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
الصحة: فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ 3 ملايين و47 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
للأطفال لدى حديثي الولادة.
وزيرة الهجرة: أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة ونمر بوقت عصيب
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
وشئون المصريين فى الخارج: "أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".
الصحة: متوسط إصابات فيروس كورونا اليومى 4 حالات إيجابية.. وحالتا وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 4 حالات، وذلك خلال الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ حالتين جديدتين.
شكرى يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى
بحث وزير الخارجية سامح شكري مع السفير إيسياكا عبد القادر إمام سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، سبل تعزيز أُطر التعاون بين مصر والمنظمة في الفترة القادمة.
شيخ الأزهر يتفقد أعمال التجديد بمسجد الحسين
زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، مسجد الحسين، لتفقد أعمال التجديد الشاملة التي شهدها المسجد، والطرق المؤدية له.
الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 37 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس
شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
الأرصاد: الأحد والاثنين ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة
، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.
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