أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد خلال الـ72 ساعة القادمة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض القاهرة والوجه البحرى لطقس شديد الحرارة خلال 72 ساعة القادمة، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري حتي جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37 درجة على القاهرة نهارا و 23 درجة ليلا.

الأرصاد تحذر: موجة حارة خلال الـ 72 ساعة القادمة والقاهرة تسجل 37 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى خلال 72 ساعة القادمة، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري حتي جنوب البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37 درجة على القاهرة نهارا و 23 درجة ليلا.

رئيس الوزراء: استراتيجية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل فى الصناعة

في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة. رئيس الوزراء يلتقى كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية بمصر في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

الإسكان تمد فترة سحب كراسات شروط وسداد مقدمات الوحدات الجاهزة بـ"درة الوادى"

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد وكذا سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المُميكنة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوع آخر، للراغبين في حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم ضمن إعلان مشروع " درة الوادي " بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، مشيرة إلى أنه يتم مد فترة التسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022. وزيرة التخطيط: تخصيص 8 مليارات دولار للحماية المالية والاجتماعية شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة "اعتماد أفضل تجربة دولية لاستراتيجية أوزبكستان للحد من الفقر"، والمنعقده خلال فعاليات المنتدي الدولي الأول للحد من الفقر بأوزبكستان،وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور د. جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزبكستان. نائب وزير التعليم لأولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية: احذروا محاولات الغش حذر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، طلاب الدبلومات الفنية الذين يؤدون الامتحانات من حيازة التليفون المحمول، موضحا أن أى طالب يغش أو يحاول الغش سوف يؤدى إلى إلغاء امتحانه، حيث يوجد أعضاء شئون قانونية، كما وجه نائب الوزير رسالة لأولياء أمور الطلاب، قائلا: أولادكم فى عنينا، مضيفا أن هناك أكثر من 830 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات. إقلاع أول رحلة تقل مشجعى الأهلى إلى المغرب لحضور نهائى دورى أبطال أفريقيا شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إقلاع أولي رحلات نقل مشجعي النادي الأهلي متوجهة إلي المغرب لمؤازرة الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، والمقررة لها يوم الاثنين.

الإثنين ميلاد هلال شهر ذو القعدة والثلاثاء المقبل أول أيامه فلكيا

يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من شـوال 1443 هـ الموافق 2022 / 5 / 30 م (يوم الرؤية).

تداول أسئلة امتحان العربى للدبلومات الفنية.. والتعليم: "ما حدش بيستفيد"

تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، أنه يتم التحقيق لمعرفة مصدر الأسئلة المتداولة، مشددة على أنه لا يستفيد الطلاب من الأسئلة المتداولة لانه من الصعب وصول الإجابات للطلاب حيث تشدد اللجان على عدم حيازة المحمول من جانب الطلاب. أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الأول "البلاغة" مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم "اليوم السابع" يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التي يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين، حيث بدأ جميع الطلاب في الاستعداد للامتحانات التي ستنطلق في 26 يونيو المقبل لذلك من خلال المذاكرة الجيدة، ومراجعة كافة المنهج للإلمام بالمعلومات الموجودة فيه، خاصة في ظل حالة التوتر التي يعيشها الطلاب بسبب تغيير الطريقة المعتادة للامتحان عن كل عام.

محمد صلاح وبنزيما يتصدران أغلفة صحف إسبانيا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، السبت، بالعديد من الأحداث المهمة وعلى رأسها قمة ليفربول ضد ريال مدريد المحدد لها التاسعة مساء اليوم، فى نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام



شهدت سماء مكة المكرمة اليوم السبت 28 مايو 2022 تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 صباحاً بتوقيت جرينتش) وهو التعامد الأول للشمس هذا العام.