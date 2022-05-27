BBC تلغى ألف وظيفة وقنوات مع تحولها الرقمى

وكالات

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أنها ستلغي ألف وظيفة وبعض قنوات البث في الشكل التقليدي فيما تعطي الأولوية للقنوات الرقمية وتتعامل مع تجميد التمويل.

وقالت الـBBC إنه بهدف "بناء مؤسسة إعلامية عامة رقمية في المقام الأول، فإنها ستتغير بما يتماشى مع العالم الحديث، ما يمنح الجماهير المحتوى الذي يريدونه... بالطرق التي يريدونها".

وستنشئ الشبكة قناة إخبارية تلفزيونية واحدة على مدار 24 ساعة تغطي المملكة المتحدة والدول الأخرى.

وستوقف قنوات بما فيها "سي بي بي سي" للأطفال و"بي بي سي 4" و"راديو 4 إكسترا" البث التقليدي، في حين أن "عددا" من خدمات "وورد سيرفس" للغات العالمية سيصبح رقميا فقط.

وألقى المدير العام تيم ديفي كلمة أمام موظفي الهيئة، أشاد فيها "بمنظمة إعلامية رقمية عالمية جديدة لم يسبق لها مثيل، مضيفا، "نحن نحتاج إلى التطور بشكل أسرع واحتضان التحولات الضخمة في السوق من حولنا".

وستوفر المرحلة الأولى من التغييرات، بما فيها إلغاء وظائف، 500 مليون جنيه إسترليني (585 مليون يورو) سنويا، سيساعد 200 مليون جنيه إسترليني منها في تعويض فجوة التمويل البالغة 285 مليون جنيه إسترليني التي سببتها الحكومة في وقت سابق من العام الحالي بعد تجميد رسوم ترخيص التلفزيون.

وقالت BBC التي تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها هذا العام، إن مزيدا من التفاصيل ستعلن في الأشهر المقبلة.