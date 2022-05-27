اليوم السابع
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12 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية فى 23 لجنة بنجع حمادى.. غدا

الجمعة، 27 مايو 2022 01:39 م
12 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية فى 23 لجنة بنجع حمادى.. غدا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أعلن راجح صابر الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي بمحافظة قنا، الانتهاء من تجهيز  23 لجنة امتحانية بالإدارة، استعدادا للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية، التي تنطلق غدا السبت، والتي يخوضها 12294 طالبا وطالبة في التعليم الصناعي، والتجاري، والزراعي.

وأكد مدير عام الإدارة، أنه تمت مراجعة استيفاء اللجان الامتحانية، والاستراحات لكافة الإجراءات الاحترازية، والمتطلبات اللازمة من أثاث، وفرش، وتجهيزها بالمراوح، ومبردات المياه.

وأضاف الطيب، أنه تم التنسيق مع مركز شرطة نجع حمادي لوضع خطة تأمين لجان الامتحان، بجانب مشاركة الإدارتين الصحية، والتموينية، لإمداد اللجان بالأطقم الطبية، والأخرى لتوفير الخبز لرؤساء اللجان والملاحظين المنتدبين من خارج المحافظة، مؤكدا أن غرفة عمليات الإدارة المشكلة لمتابعة أعمال الامتحانات، في حالة انعقاد دائم ومستمر منذ بداية الامتحانات العملية، للوقوف على سير الامتحانات وتذليل كل ما يؤثر عليها.


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