يحفاظ على صحة العين ويعزز المناعة.. فوائد صحية لـ الأفوكادو

فاطمة ياسر

الأفوكادو يعد من الفواكه الغنية بالعديد من الفوائد المهمة للجسم، والسبب أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، ومنها، البوتاسيوم، والماغنسيوم والألياف، وحمض الفوليك، وفيتامين ب، ولذا فتناولك له يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

قدم التقرير المنشور عبر موقع " everydayhealth" العديد من الفوائد الصحية لتناول الأفوكادو وخاصة على صحة القلب، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، والأوعية الدموية، وكما أن تناوله يحميك من الإصابة بالأمراض التاجية، والسبب أنه غني بالبوتاسيوم والماغنسيوم والألياف الغذائية، هذه العناصر الغذائية المهمة والتي تساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، وتنظيم نسبة الضغط، وتقليل فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول وانسداد الشرايين.

الأفوكادو يعد من الأغذية الجيدة للنساء خلال فترة الحمل، لأن تناولك له يساهم بشكل كبير في إمداد الأم والجنين بحمض الفوليك، هذا الغذاء الجيد والمفيد والمهم لصحة الجنين، ويحميه من التعرض للتشوهات.

يعد خيارا غذائيا رائع للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية وحميات الهادفة للتخلص والقضاء على الوزن الزائد.

يحافظ الأفوكادو على صحة العين، لأنها تساهم في تقليل فرص الإصابة والتعرض لمشاكل في التعرض لضمور البقعي للعين.

أثبتت الدراسات الطبية، أن تناولك للأفوكادو يساهم بشكل ملحوظ في زيادة نسبة الكالسيوم بالجسم، وحمايته من التعرض للإصابة بهشاشة العظام.

يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة بالسرطان، وتقوية الجهاز المناعي.