اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 03:52 ص
أكرم القصاص
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موسكو: الضغط المتزايد للعقوبات على بيونج يانج خطير وعواقبه كبيرة

الجمعة، 27 مايو 2022 03:00 ص
موسكو: الضغط المتزايد للعقوبات على بيونج يانج خطير وعواقبه كبيرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - أرشيفية
وكالات

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استخدمت روسيا والصين أثناء التصويت في مجلس الأمن الدولى أمس الخميس، حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي، بشأن توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية، وصوت لصالح مشروع القرار باقي الدول الـ 13 في المجلس.

وكان مشروع القرار يتضمن إدانة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، الذي نفذته في 24 مارس الماضي، والتجارب الصاروخية الأخرى التي أجرتها بيونج يانج مؤخرا.

واقترح مشروع القرار خفض أحجام النفط الخام الذي يورد لكوريا الشمالية بموجب القرارات الدولية السابقة، من 4 ملايين برميل إلى 3 ملايين برميل سنويا، وكذلك تقليص توريدات المشتقات النفطية.

وكان المشروع يتضمن عددا من القيود الأخرى على التجارة مع كوريا الشمالية، إضافة إلى عقوبات شخصية على مسؤول كوري شمالي رفيع، يتعلق عمله بالإشراف على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد أصول لـ 3 كيانات في الجمهورية.


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الصين

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