مصر تستورد زيت نخيل بـ114 مليون دولار فى شهر واحد.. اعرف التفاصيل

كتب: مدحت عادل

كثفت مصر وارداتها من زيت النخيل في الفترة الأخيرة قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت الواردات من زيت النخيل "وإن كان مكرر غير معدل كميائيا" ارتفاعا كبيرا في شهر فبراير الماضي، وبلغت قيمة وارداته نحو 114 مليونا و838 ألف دولار، بينما كانت 94 مليونا و601 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 20 مليونا و237 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات زيت النخيل جاءت ضمن قائمة واردات مصر من السلع الغذائية والتي سجلت قيمتها الإجمالية تراجع ملحوظ وبلغت نحو مليار و9 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل نحو مليار و104 ملايين دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 95 مليونا و488 ألف دولار.

وتعتمد السوق المصرية على واردات زيوت النخيل بشكل كبير لتوفير احتياجات السوق المحلية، والتي بلغت 1.77 مليون طن في موسم العام الماضي 2020/2021، بينما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تقلبات كبيرة في أسعار الزيوت وترتب عليها إعلان إندونيسيا أحد أكبر منتجي الزيوت في العالم وقف التصدير للحفاظ على مستويات الأسعار داخليا.

وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع واردات مصر من الزيوت النباتية لموسم عام 2021/ 2022 لتصل إلى نحو 1.97 مليون طن مقابل 1.77 مليون طن فى موسم العام الماضى (2020/ 2021).