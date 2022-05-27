اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 11:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

لماذا تصاب النساء بالأنيميا أكثر من الرجال؟ تقرير توضح

الجمعة، 27 مايو 2022 10:00 م
لماذا تصاب النساء بالأنيميا أكثر من الرجال؟ تقرير توضح الأنيميا
فاطمة ياسر

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تعاني نسبة كبيرة من النساء من الأنيميا أو فقر الدم، وهذا الأمر يعرضهن للعديد من المشاكل الصحية كالنزيف نتيجة لنقص تركيز كريات الدم الحمراء في الجسم.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا نتيجة لنزول الدورة الشهرية التي تتسبب في فقدانهن نسبة كبير من الدم في الجسم، ولذا عليك التعرف علي أبرز وأشهر الأعراض والأسباب الخاصة بالأنيميا عند النساء، وذلك وفقا لموقع  ""Medicalnewstoday".

ومن ضمن الأعراض الأنيميا  التالي:

-التعب.

-شحوب البشرة.

-ضيق في التنفس.

-الدوخة.

-ألم في الساقين.

-الشعور ببرودة في الأطراف.

-زيادة ضربات القلب.

تكسير الأظافر.

-الصداع.

-ظهور هالات سوداء تحت العين.

-تساقط الشعر.

أما عن الأسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا عند النساء، التالي:

-مصاحبة نزول نزيف مع  الدورة الشهرية  فهذا الأمر يتسبب في فقدان نسبة كبيرة من الدم، وبالتالي يتسبب في انخفاض نسبة مستويات الحديد في الجسم.

-عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بنقص الحديد والإصابة بالأنيميا.

-أكدت بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن الحمل يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا لدي العديد من النساء، والسبب تخفيف تركيز كريات الدم الحمراء، ويزداد الأمر في حالة عدم تناول الحامل للأطعمة الغنية بالفيتامينات والحديد.

 


الأنيميا

أسباب الإصابة بالأنيميا

النساء أكثرعرضة للإصابة بالأنيميا


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