لصوص مدرسة أسوان: رصدناها عدة مرات وتسلقنا السور وسرقنا الأجهزة

كتب محمود عبد الراضى ـ سليم على

اعترف لصوص بسرقة مدرسة في أسوان، عن طريق التسلل إليها وتسلق سورها وسرقة أجهزة من داخلها لبيعها والاستفادة بثمنها، مؤكدين أنهم رصدوا المدرسة عدة مرات قبل تنفيذ الجريمة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بأسوان تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان بكسر باب إحدى الغرف بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم محل عملة وسرقة محتوياتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وما تبين من وجود كسر بقفل الباب الخشبى الخاص بالغرفة المشار إليها والكائنة بالطابق الأول بالمدرسة وسرقة (مثقاب كهربائى – 2 كشاف – مجموعة من الصنابير المتهالكة).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة أسوان ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق القفز من السور الخلفى للمدرسة وكسر القفل الحديدى للغرفة بإستخدام ماسورة حديدية، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والدلوف من النوافذ، وأضافا بارتكابهما (7) وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسرقات (هواتف محمولة – لاب توب – سماعات) وقررا بإنفاقهما المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية.