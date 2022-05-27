لتجنب مخاطر العيوب الخلقية للرضع.. تناولى حمض الفوليك

كتبت - ميرفت رشاد

يجب على المرأة الحامل أن تتبع بعض الطرق لتقليل خطر إنجاب طفل مصاب بعيب خلقي، وقد تؤثر على المظهر ووظائف الأعضاء والنمو البدني والعقلي، وتظهر معظم العيوب الخلقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عندما تكون الأعضاء لا تزال تتشكل، لا يمكن منع جميع العيوب الخلقية، لكن يمكن زيادة فرصك في إنجاب طفل سليم من خلال اعتماد سلوكيات صحية قبل وأثناء الحمل، بحسب ما نشره موقع " healthychildren".

1. حمض الفوليك يوميًا:

تأكدى من تناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم، فهو يساعد في منع بعض العيوب الخلقية الرئيسية في دماغ الطفل والعمود الفقري (انعدام الدماغ والسنسنة المشقوقة )، تتطور هذه العيوب الخلقية في وقت مبكر جدًا أثناء الحمل عندما لا ينغلق الأنبوب العصبي الذي يشكل الدماغ والحبل الشوكي بشكل صحيح، تحتاجين إلى البدء في تناول حمض الفوليك قبل شهر على الأقل من الحمل والاستمرار أثناء الحمل.

2. المتابعة الطبية:

إذا كنت تخططين للحمل ، ناقشي أدويتك الحالية مع طبيبك، يمكن أن يساعد وضع خطة علاج لحالتك الصحية قبل الحمل في الحفاظ على صحتك وصحة طفلك، ومن المهم أيضا لرؤية الطبيب بانتظام طوال فترة الحمل.

3. التطعيم:

تساعد اللقاحات في حمايتك وحماية طفلك من الأمراض الخطيرة، الحصول على لقاح الانفلونزا و لقاح السعال الديكي (Tdap)) خلال كل فترة الحمل للمساعدة في حماية نفسك وطفلك.

الأنفلونزا: يمكنك الحصول على لقاح الإنفلونزا قبل أو أثناء الحمل.

السعال الديكي: يمكنك الحصول على لقاح السعال الديكي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

4 الوزن الصحى قبل الحمل:

المرأة التي تعاني من السمنة قبل الحمل معرضة بشكل أكبر لخطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل، تزيد السمنة من خطر إصابة المرأة الحامل بالعديد من العيوب الخلقية الخطيرة، ويجب التحدث مع الطبيب حول طرق الوصول إلى وزن صحي قبل الحمل.

5 الإقلاع عن التدخين:

تشمل مخاطر التدخين أثناء الحمل الولادة المبكرة وبعض العيوب الخلقية ( الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق ) وموت الرضع، من الأفضل الإقلاع عن التدخين قبل الحمل للحماية من بعض المشاكل الصحية للطفل ، مثل انخفاض الوزن عند الولادة.