طلاب صحافة إعلام عين شمس يطلقون "دماغ تانية".. صور

كتب عبد الرحمن سيد

انتهت مناقشة مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة من قسم علوم الاتصال والإعلام، كلية الآداب جامعة عين شمس، باختلاف الشُعب الثلاث، تحت إشراف الأستاذ الدكتور دينا فاروق أبو زيد رئيس القسم، والأستاذ الدكتور هبة شاهين رئيس لجنة قطاع الإعلام بوزارة التعليم العالي.



وأنتج طلاب شُعبة الصحافة مجلة "دماغ تانية" وهي أوي مجلة متخصصة شبابية في القسم، بإشراف الدكتورة مها الملاح المدرس بالقسم، فيما تولى مهمة الإشراف الفني على المجلة أستاذة خلود خالد.

ودشّن طلاب "دماغ تانية" المشروع ليعبر عن أفكارهم وجيلهم، وإبراز الشخصيات الناجحة من الشباب، وتناولت المجلة عددًا من الملفات المختلفة سواء الاجتماعية، السياسية أو الرياضة، وغيرها، كما أنهم أدخلوا فكر الصحافة الإلكترونية في المشروع، عن طريق الQR-code، وذلك من خلال تقريرين مصورين، الأول هو معايشة مع فتيات الأمازيغ وطريقة حياتهم ومحاورة أول رائد اجتماعية، كما وجّهوا نصائح للشباب من خلال تقرير مصور "متغلطش غلطتي".

وأجرى الطلاب عددًا من الحوارات الصحفية مع عددًا من الوزراء، أبرزهم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضًا حوارات مع شخصيات مختلفة أبرزهم ثنائي الفن أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري، ودينا أيمن مهندسة البرمجيات في شركة مايكروسوفت، وعددًا من التحقيقات والتقارير المختلفة.

ولم يكتفِ الطلاب بالمجلة فقط بل اهتموا بذوي الهمم في ملحق خاص تحت عنوان "هِمّتنا"، لإبراز دورهم في شتّى مجالات الحياة، ودور الدولة في مساعدتهم.