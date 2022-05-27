طلاب صحافة إعلام عين شمس يطلقون "دماغ تانية".. صور

انتهت مناقشة مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة من قسم علوم الاتصال والإعلام، كلية الآداب جامعة عين شمس، باختلاف الشُعب الثلاث، تحت إشراف الأستاذ الدكتور دينا فاروق أبو زيد رئيس القسم، والأستاذ الدكتور هبة شاهين رئيس لجنة قطاع الإعلام بوزارة التعليم العالي.
وأنتج طلاب شُعبة الصحافة مجلة "دماغ تانية" وهي أوي مجلة متخصصة شبابية في القسم، بإشراف الدكتورة مها الملاح المدرس بالقسم، فيما تولى مهمة الإشراف الفني على المجلة أستاذة خلود خالد.
وأنتج طلاب شُعبة الصحافة مجلة "دماغ تانية" وهي أوي مجلة متخصصة شبابية في القسم، بإشراف الدكتورة مها الملاح المدرس بالقسم، فيما تولى مهمة الإشراف الفني على المجلة أستاذة خلود خالد.
ودشّن طلاب "دماغ تانية" المشروع ليعبر عن أفكارهم وجيلهم، وإبراز الشخصيات الناجحة من الشباب، وتناولت المجلة عددًا من الملفات المختلفة سواء الاجتماعية، السياسية أو الرياضة، وغيرها، كما أنهم أدخلوا فكر الصحافة الإلكترونية في المشروع، عن طريق الQR-code، وذلك من خلال تقريرين مصورين، الأول هو معايشة مع فتيات الأمازيغ وطريقة حياتهم ومحاورة أول رائد اجتماعية، كما وجّهوا نصائح للشباب من خلال تقرير مصور "متغلطش غلطتي".
وأجرى الطلاب عددًا من الحوارات الصحفية مع عددًا من الوزراء، أبرزهم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضًا حوارات مع شخصيات مختلفة أبرزهم ثنائي الفن أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري، ودينا أيمن مهندسة البرمجيات في شركة مايكروسوفت، وعددًا من التحقيقات والتقارير المختلفة.
ولم يكتفِ الطلاب بالمجلة فقط بل اهتموا بذوي الهمم في ملحق خاص تحت عنوان "هِمّتنا"، لإبراز دورهم في شتّى مجالات الحياة، ودور الدولة في مساعدتهم.
وضم مشروع التخرج الطلاب كلا من، مصطفى سيد - محمود أنور - فارس سامح - رضوى رضا - ندىٰ إيهاب - حنين وليد - رنا رضا - هناء طلعت - دميانة ناجي - ياسين شريف - فرح عبدالله - مريم ماهر - فاطمة محمد - شهاب وليد - إيمان الدالي - أميرة صالح - رحاب محمد - منار قاسم - أمنية عيد - محمد مصطفى - إيمان محمود - أبانوب ماهر - إسلام أحمد - آية محمد - حبيبة محمد - رويدا محمد - زياد عمرو - سارة أشرف - سحر السيد - ماركو مكاريوس - مريم جبريل - ميسون عزت - منة الله انتصار - حسام أحمد الدالي - ميرنا حسن - كريم مصطفى - يوسف شعبان - حسين حازم - زينب أيمن - نورهان محمد - نورا ناصر - بسمة سمير.
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