اليوم السابع
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طقس صيفى شديد الحرارة بالإسماعيلية ودرجة الحرارة 35.. لايف وصور

الجمعة، 27 مايو 2022 12:46 م
طقس صيفى شديد الحرارة بالإسماعيلية ودرجة الحرارة 35.. لايف وصور حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الجمعة، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 19 والعظمى إلى 35 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، وشبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وبورسعيد الصغرى 21 والعظمى 28، ودمياط الصغرى 18 والعظمى 27، والزقازيق الصغرى 20 والعظمى 35، والإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 35

السويس الصغرى 20 والعظمى 34، والعريش الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (1)
حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (1)

 

حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (2)
حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (2)

 

حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (3)
حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (3)

 

حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (4)
حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (4)

 

حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (5)
حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (5)

 

حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (6)
حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية (6)

 

 

 

 


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