اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 04:17 ص
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ضريح الشيخ إبراهيم الدسوقى وإقبال المريدين فى ختام المولد الرجبي.. بث مباشر

الجمعة، 27 مايو 2022 04:01 ص
ضريح الشيخ إبراهيم الدسوقى وإقبال المريدين فى ختام المولد الرجبي.. بث مباشر مريدو الدسوقي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع توافد المئات من مريدي العارف بالله إبراهيم الدسوقي، على المسجد المسمى باسمه، بمحافظة كفر الشيخ، لزيارة الضريح، في الليلة الختامية للمولد الرجبي، الذي يحتفل به مريدو الدسوقي والذي تحتفل بها الطرق الصوفية كل عام في شهر مايو، قبل الاحتفال بمولد الدسوقي، في شهر أكتوبر من كل عام.

وبجانب المسجد تواجد عدد كبير من القادمين من كافة المحافظات المصرية خاصة من صعيد مصر، الذين جلسوا داخل وخارج المسجد، وبداخل الضريح، منهم يتلو القرآن، منهم من يتجه للدعاء، ومنهم من ينشدون الأناشيد الدينية.


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