ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من الهواتف المحمولة

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة راكب أجنبي من أصل عربي حاول تهريب كمية من الهواتف المحمولة وأجهزة أخري.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الإمارات القادمة من دبي استوقف عبد السلام عادل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الافصاح عنه او ما يستحق عليه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالاشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفى رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كميات متراصة يشتبه ان تكون هواتف، قام صبري حسانين محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف احمد جمال رشدي بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 25 تليفون محمول و6 iPads و4 لاب توب و3 كاميرا باجمالي 38 جهاز.

أمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.