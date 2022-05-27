اليوم السابع
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سقوط سيارة ملاكى داخل الممشى السفلى لكورنيش بنى سويف

الجمعة، 27 مايو 2022 03:05 ص
سقوط سيارة ملاكى داخل الممشى السفلى لكورنيش بنى سويف جانب من الحادث
بنى سويف هانى فتحى

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شهد طريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، سقوط سيارة ملاكى، داخل الممشى السفلى لكورنيش بنى سويف، عقب اصطدامها بدراجة نارية والسور الحديدي بالممشى.
 
 
تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد سقوط سيارة ملاكي من أعلى  طريق كورنيش النيل في الممشى السفلى للكورنيش.
 
 
من جانبها بدأت إدارة الممشى السياحي بكورنيش النيل في رفع آثار الحادث بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات .
 
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